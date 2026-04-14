سعد أبو ريدة : قوافل تعليمية أون لاين وتكنولوجيا وأنشطة لبناء جيل مواكب للعصر

بدأ الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، يومه بالشلاتين بحضور الطابور الصباحي بمدرسة اللواء سعد أبو ريدة، واقفًا بين الطلاب في مشهد يعكس اهتمامًا حقيقيًا بالجيل القادم في أقصى جنوب المحافظة، حيث وزّع المستلزمات المدرسية على الطلاب في بادرة تجمع بين الدعم المادي والرسالة المعنوية.

ولم يكتف محافظ البحر الأحمر بهذه اللفتة الإنسانية، بل حمل معه رؤية تعليمية أشمل، إذ وجّه بتنفيذ قوافل تعليمية إلكترونية لأبناء المدينة عبر الإنترنت، في توظيف للتكنولوجيا يكسر حاجز المسافة ويجعل التعليم المتميز في متناول أبناء الشلاتين .

وأكد الدكتور البرقي على ضرورة تكثيف الأنشطة المدرسية التي تُسهم في بناء شخصية الطالب وصقل مواهبه، مع التركيز على تعليم التكنولوجيا الحديثة والحاسب الآلي واللغات، في رسالة واضحة بأن أبناء الجنوب يستحقون تعليمًا يُؤهلهم لمواكبة متطلبات العصر والمنافسة في سوق عمل يتسارع تطوره يومًا بعد يوم.

وحضر الزيارة نائب المحافظ، ورئيس مدينة الشلاتين، ومدير مكتب المحافظ، ومدير مديرية التربية والتعليم.