رئيس التحرير
طه جبريل
سول: 5ر43 مليار دولار صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مارس

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم، الثلاثاء، أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفعت بأكثر من الضعف في مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات في ظل الطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، بلغت قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 43.51 مليار دولار أمريكي الشهر الماضي، بارتفاع عن 20.52 مليار دولار في العام السابق.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشهرية 40 مليار دولار في شهر مارس.

وارتفعت الواردات بنسبة 32.2% على أساس سنوي لتصل إلى 16.15 مليار دولار، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 27.36 مليار دولار في هذا القطاع.

وقالت الوزارة في بيان: «شكلت صادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 50.5% من إجمالي صادرات البلاد البالغة 86.13 مليار دولار الشهر الماضي، مما يؤكد مكانة القطاع باعتباره محرك النمو الأساسي للاقتصاد الكوري الجنوبي».

وبحسب المنتج، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 151% لتصل إلى 32.84 مليار دولار مقارنة بـ 13.06 مليار دولار في العام السابق، مدعومة بالطلب القوي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العالمية.

وارتفعت صادرات الهواتف الذكية بنسبة 57% على أساس سنوي لتصل إلى 1.54 مليار دولار في مارس، مدفوعة بالمبيعات القوية للطرازات الفاخرة التي تم إطلاقها حديثا.

وتضاعفت شحنات أجهزة الكمبيوتر والمعدات ذات الصلة 3 مرات تقريبا لتصل إلى 3.59 مليارات دولار مقارنة بـ 1.31 مليار دولار، ما يعكس الطلب المتزايد على محركات الأقراص الصلبة "SSD" المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، انخفضت صادرات الشاشات بنسبة 9.3% لتصل إلى 1.49 مليار دولار، متأثرة بضعف الطلب على شاشات "أوليد" في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبحسب الوجهة، تضاعفت الصادرات إلى الولايات المتحدة 3 مرات تقريبا لتصل إلى 8 مليارات دولار من 2.77 مليار دولار في العام السابق، مدفوعة بالمبيعات القوية للرقائق والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

وتضاعفت الصادرات إلى الصين، بما في ذلك هونج كونج، بأكثر من الضعف لتصل إلى 17.66 مليار دولار من 7.33 مليارات دولار، مدفوعة أيضا بشكل أساسي بالطلب على أشباه الموصلات.

