ثقافة الفيوم تحتفي بشم النسيم بفعاليات فنية مبهجة وسط حضور جماهيري كبير

في أجواء ربيعية مفعمة بالبهجة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية فنية مميزة بمناسبة شم النسيم، وذلك بنادي النصر الرياضي بمحافظة الفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة التي تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الفنون بين مختلف فئات المجتمع.



وشهدت الفعاليات حضورًا جماهيريًا لافتًا، تقدمهم ياسمين ضياء، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، ومحمود فريد، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حيث تنوعت الأنشطة المقدمة لتلبي اهتمامات الحضور، خاصة الأطفال والشباب.



تضمنت الاحتفالية مجموعة من الورش الفنية، أبرزها ورش الرسم للأطفال التي أتاحت لهم التعبير عن خيالهم وإبداعاتهم في أجواء من المرح، إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات الثقافية التي ساهمت في تنمية الوعي والمعرفة بطريقة تفاعلية. كما حظيت فقرة الرسم على الوجه بإقبال واسع، حيث توافد الأطفال للمشاركة والاستمتاع بألوان الربيع التي زينت وجوههم.



وفي الجانب الفني، قدم المشاركون عرضًا مميزًا بعنوان "إحنا جيل جديد"، عكس طموحات الشباب وأحلامهم في مستقبل أفضل، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما تألقت فرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد سيد، حيث قدمت مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من التراث المصري، جسدت روح الأصالة وعكست ثراء الموروث الشعبي، ما أضفى على الاحتفالية طابعًا تراثيًا مميزًا.



واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان حسن شاهين، التي قدمت باقة من الأغاني الطربية الأصيلة، من بينها "الدنيا ربيع"، و"علي الضحكاية"، و"سلم علي"، و"بيت العز يا بتنا"، وسط تفاعل حيوي من الحضور الذين شاركوا بالغناء والتصفيق.



أُقيمت الاحتفالية بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم أنشطة ثقافية وفنية تسهم في تنمية الوعي وتعزيز الانتماء، وترسيخ دور الثقافة كقوة فاعلة في بناء الإنسان والمجتمع.