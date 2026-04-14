قطر : لغة التهديد غير مقبولة وحل أزمة مضيق هرمز يجب أن تكون إقليمية
«الأعلى للإعلام» يستدعى الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» لوجود مخالفات
مصادر إيرانية تؤكد عودة المفاوضات مع أمريكا في باكستان هذا الأسبوع
اندلاع حريق هائل داخل مصنع شركة "BYD" في الصين| صور
انتشال طفلة غارقة والبحث عن آخر في نهر النيل بقنا
سانت كاترين تتألق بعد الأعياد.. عودة قوية للسياحة الروحانية وسط إقبال دولي متزايد
حالته غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن المستكاوي بعد الجراحة
إيطاليا تعلن تعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
من السياسة إلى الدين.. هجوم ترامب على بابا الفاتيكان يفجر موجة غضب عارمة
الرئيس الإيراني: أوضحنا شروطنا للاتفاق ووقف النار بشكل كامل
2500 جنيه للأردب.. غدا بدء موسم توريد القمح للشون والصوامع
بعثة الأمم المتحدة تؤكد تقدم المسار الاقتصادي في ليبيا وبدء صياغة مخرجاته
تحقيقات وملفات

ثقافة الفيوم تحتفي بشم النسيم بفعاليات فنية مبهجة وسط حضور جماهيري كبير

قسم الثقافة

في أجواء ربيعية مفعمة بالبهجة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية فنية مميزة بمناسبة شم النسيم، وذلك بنادي النصر الرياضي بمحافظة الفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة التي تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ونشر الفنون بين مختلف فئات المجتمع.


وشهدت الفعاليات حضورًا جماهيريًا لافتًا، تقدمهم ياسمين ضياء، مدير عام فرع ثقافة الفيوم، ومحمود فريد، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، حيث تنوعت الأنشطة المقدمة لتلبي اهتمامات الحضور، خاصة الأطفال والشباب.


تضمنت الاحتفالية مجموعة من الورش الفنية، أبرزها ورش الرسم للأطفال التي أتاحت لهم التعبير عن خيالهم وإبداعاتهم في أجواء من المرح، إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات الثقافية التي ساهمت في تنمية الوعي والمعرفة بطريقة تفاعلية. كما حظيت فقرة الرسم على الوجه بإقبال واسع، حيث توافد الأطفال للمشاركة والاستمتاع بألوان الربيع التي زينت وجوههم.


وفي الجانب الفني، قدم المشاركون عرضًا مميزًا بعنوان "إحنا جيل جديد"، عكس طموحات الشباب وأحلامهم في مستقبل أفضل، وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

كما تألقت فرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد سيد، حيث قدمت مجموعة من الاستعراضات المستوحاة من التراث المصري، جسدت روح الأصالة وعكست ثراء الموروث الشعبي، ما أضفى على الاحتفالية طابعًا تراثيًا مميزًا.


واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان حسن شاهين، التي قدمت باقة من الأغاني الطربية الأصيلة، من بينها "الدنيا ربيع"، و"علي الضحكاية"، و"سلم علي"، و"بيت العز يا بتنا"، وسط تفاعل حيوي من الحضور الذين شاركوا بالغناء والتصفيق.


أُقيمت الاحتفالية بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، وبالتعاون مع فرع ثقافة الفيوم، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تقديم أنشطة ثقافية وفنية تسهم في تنمية الوعي وتعزيز الانتماء، وترسيخ دور الثقافة كقوة فاعلة في بناء الإنسان والمجتمع.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة شم النسيم بمحافظة الفيوم الأنشطة المقدمة المسابقات الثقافية

مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر

زادت عالمياً..أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

بعد انتهاء الأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

ودّعي الهموش نهائيًا.. أسرع طريقة لتنظيف البيت والتخلص من الحشرات في يوم واحد فقط

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026

عند الله تجتمع الخصوم.. أحمد مجاهد يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة

تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة

تعليم دمياط يختبر مهارات القراءة والكتابة لطلاب الصفوف الأولى

لليوم الثاني.. استمرار البحث عن شاب غرق خلال احتفالات شم النسيم بالمنوفية

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.2 مليون خدمة طبية وعلاجية بمستشفى إيزيس التخصصي

مراسم تشييع جثمان والد زوجة الفنان سيد رجب من مسجد أسد بن فرات بالدقي

بدائل صحية للفسيخ والرنجة.. أكلات آمنة لمرضى الضغط والقلب بدون مخاطر

سر ورق الكرنب على الثدي والرأس والقدم ..شاهدى ماذا يحدث لجسمك؟

معكرونة الصدف بالسبانخ والجبنة.. وصفة خطيرة لتحضيرها في البيت مثل المطاعم

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

