الرئيس الصيني يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع إسبانيا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم / الثلاثاء / ضرورة تعزيز التعاون مع إسبانيا في وقت يعيش العالم حالة من الاضطراب، والصراع بين سيادة القانون وسيادة القوة،

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن بينج قوله خلال لقائه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الصين، دعوته إلى التعاون المشترك مع إسبانيا دفاعا عن التعددية الحقيقية.

وبدوره، أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن معارضة بلاده لـ"حرب باردة جديدة" وفك الارتباط وقطع سلاسل التوريد، ودعمه لأوروبا والصين في تعزيز التواصل والتفاهم والتعاون المتبادل.. معربا عن تقدير إسبانيا مكانة الصين كدولة كبرى.