بابا الفاتيكان يصل ولاية عنابة الجزائرية ويحظى باستقبال شعبي حافل

وصل بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، إلى مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة، وذلك في ثاني يوم من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أنه كان في استقباله رسميًا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري أحمد عطاف، والسلطات المدنية والعسكرية لولاية عنابة.

وأوضحت أنه في بهو القاعة الشرفية لمطار رابح بيطاط الدولي، قام براعم مدينة عنابة بالترحيب بضيف الجزائر من خلال احتفالية خاصة جرت بحضور وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية مليكة بن دودة، كما حظى باستقبال شعبي حافل من قبل مواطني الولاية الذين رحبوا به عاليًا.

من جانبه..رحب بابا الفاتيكان بمستقبليه من ممثلي السلطات المدينة والعسكرية للولاية الجزائرية، الذين رحبوا به في حاضنة كنيسة القديس أوغستين.

وصافح البابا ليو مستقبليه من مواطني "بونة" وتبادل معهم أطراف الحديث، في مشهد رمزي يعكس تلاقي الحضارات والثقافات والتاريخ المشترك.