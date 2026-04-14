كاسحات ألغام أمريكية تتجه إلى الشرق الأوسط



افادت تقارير إعلامية بأن كاسحتي ألغام أمريكيتين من فئة "أفينجر" غادرت اليابان متجهتين إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق؛ دعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "أرسينيو دومينيجيز"، إلى وقف حصار مضيق هرمز، وضرورة إعادة حركة الملاحة عبره وفقا لمقتضيات القانون الدولي.

جاء ذلك تعقيبا على فرض الولايات المتحدة الأمريكية حصارا بحريا على مضيق "هرمز" من خلال حصارها للموانئ الإيرانية، لمنع السفن من دخول أو مغادرة إيران.

وأشار "أرسينيو دومينيجيز" وفقا لمركز إعلام الأمم المتحدة، إلى أن نحو 20 ألفا من البحارة العالقين على متن السفن في الخليج منذ حوالي شهر فى محنة؛ حيث تظهر مقاطع الفيديو التي يرسلونها أوضاعهم الصعبة في ظل المخاوف من تناقص الإمدادات الموجودة لديهم وخطر تعرض السفن للهجمات.

وأعرب "دومينيجيز"، عن تقديره للدعم المتواصل على مدار الساعة المقدم من عدة بلدان، منها دول الخليج، بما في ذلك المساعدة عن بعد في مجال الصحة النفسية.

وقال إن التأثير السلبي على البحارة الأبرياء هو أحد أكبر المخاوف لدى المنظمة.