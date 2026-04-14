وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يهدد الأمن الغذائي العالمي

قال الدكتور مراد وهبة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة، إن إغلاق مضيق هرمز لا يهدد فقط إمدادات النفط، بل يمتد تأثيره إلى تجارة الأسمدة، حيث يمر نحو 30% من تجارتها العالمية عبر المضيق، ما ينعكس مباشرة على الإنتاج الزراعي عالميًا.

وأوضح الدكتور مراد وهبة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن تعطل تدفقات الأسمدة يؤثر على دول كبرى منتجة للغذاء مثل الهند، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيرًا إلى زيادة أسعار الحبوب عالميًا بنحو الثلث، فيما سجلت أسعار الدقيق في غزة ارتفاعًا حادًا وصل إلى 270% نتيجة هشاشة الأوضاع هناك.

وأضاف أن الدول الأكثر تأثرًا تشمل دول الخليج المستوردة لمعظم احتياجاتها من الحبوب، إلى جانب مصر ولبنان والأردن، فضلًا عن أوروبا والهند. واعتبر أن النظام التجاري العالمي بات أقل قدرة على امتصاص الصدمات، متوقعًا استمرار ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا.