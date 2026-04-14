الجمعة.. ماكرون وستارمر يترأسان مؤتمرا دوليا عبر الفيديو من باريس حول مضيق هرمز

أعلن قصر الإليزيه اليوم / الثلاثاء /، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيترأسان، يوم الجمعة من باريس، مؤتمرا عبر الفيديو يضم الدول غير المتحاربة المستعدة للمساهمة في مهمة متعددة الأطراف وذات طابع دفاعي بحت في مضيق هرمز.

وأوضح القصر الرئاسي الفرنسي أن هذه المهمة «تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك».

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن أمس / الاثنين /، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا حول مضيق هرمز بالتعاون مع المملكة المتحدة، تشارك فيه الدول الراغبة في المساهمة ضمن بعثة سلمية متعددة الجنسيات، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق.