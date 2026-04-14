صرف 62 مليو جنيه لتطوير منظومة التدريب المهني

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه وزير العمل حسن رداد، أن إجمالي مساهمات الصندوق، وفقًا للغرض المنشأ من أجله لدعم منظومة التدريب والتأهيل،بلغ 62 مليونًا و300 ألف جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026، ليصل إجمالي قيمة المساهمات منذ بدء نشاط الصندوق عام 2002،وحتى 14 أبريل 2026 إلى 382 مليون جنيه.

وأكد مجلس الإدارة المنعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ،استمرار دور الصندوق في دعم وتمويل البرامج والأنشطة المرتبطة بمنظومة التدريب المهني والتأهيل، والمساهمة في تطوير ورفع كفاءة مراكز ووحدات التدريب، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وشدد المجلس على مواصلة العمل وفق توجيهات فخامة الرئيس السيسي، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في الداخل والخارج، مع التوسع في البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره أحد أهم محاور التنمية.