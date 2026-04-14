تحرك برلماني عاجل لإنقاذ 60 ألف نسمة بسوهاج من "عبّارات الموت"

تقدمت الدكتورة ريهام فاروق أحمد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والتنمية المحلية، ومحافظ سوهاج، وذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي شهده مركز المراغة أول أمس، إثر سقوط سيارة من "عبّارة" متهالكة بنهر النيل؛ مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، مؤكدة أن هذه الواقعة هي استمرار لسلسلة من الحوادث المتكررة التي تهدد أرواح المواطنين بصفة يومية.

وأوضحت النائبة في طلبها أن غياب وسائل الربط الآمنة بجزيرة "الشورانية" يضع حياة أكثر من 60 ألف نسمة على المحك، حيث يعتمد الأهالي بشكل كامل على عبّارات غير مؤهلة تفتقر لأبسط معايير السلامة والأمان، مشيرة إلى أن المعاناة تتضاعف ليلاً مع انقطاع وسائل الانتقال تماماً، مما يتسبب في عجز الأهالي عن التعامل مع الحالات المرضية الطارئة أو الكوارث، ويفرض حالة من العزلة القسرية على سكان الجزيرة.

وشددت الدكتورة رهام فاروق على ضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المقصرة التي سمحت باستمرار تشغيل وسائل نقل غير آمنة، مطالبة الحكومة ببيان واضح حول أسباب تأخر إنشاء الكوبري الذي يربط الجزيرة بالمدينة، والذي يعد المطلب الأول والأهم للأهالي لإنهاء مأساتهم المستمرة منذ سنوات، لافتة إلى أن الحلول المسكنة لم تعد تجدي نفعاً أمام تكرار حوادث فقدان الأرواح.

وطالبت الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لتوفير وسيلة نقل آمنة ومطابقة للاشتراطات الفنية كبديل مؤقت، مع ضرورة الإعلان عن جدول زمني ملزم ومنشور للرأي العام لتنفيذ مشروع الربط الدائم، مؤكدة أنها ستتابع هذا الملف داخل أروقة البرلمان ولجان الإدارة المحلية والنقل لضمان سرعة الاستجابة وحماية حق مواطني سوهاج في التنقل الآمن والعيش الكريم.