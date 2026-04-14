مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن قائمة أفلام التحريك المشاركة في الدورة الـ 12

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير القائمة الكاملة لأفلام مسابقة التحريك "الإنيميشن" المشاركة خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل لـ 2 مايو المقبل.

قائمة أفلام التحريك المشاركة في الدورة الـ 12

وتضم قائمة أفلام التحريك المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، 11 فيلما متنوعا من مختلف دول العالم، منها: فيلم "المسبح أو موت سمكة ذهبية" إنتاج بولندا عام 2025، للمخرج داريا كوبيك، ومدته 14 دقيقة وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدور أحداثه في إطار علاقة قائمة على التملك بين أم وابنتها.

ومن أستونيا وأوكرانيا يأتي فيلم "كيكة كييف" للمخرج ميكيتا ليسكوف، إنتاج عام 2025 في عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدته 22 دقيقة وتدور أحداثه حول طفل يولد في عائلة فقيرة، ويبذل الوالدان كل ما في وسعهما للبقاء على قيد الحياة، ولكن فقط عندما تصل الأزمة إلى ذروتها، يندلع خطر جديد.

أما فيلم "قُدسية السماء"، فهو إنتاج إيراني لعام 2025، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمخرجين نِجاح خِزرِه فارديارداد، فرنوش عبدي، ومدته 9 دقائق، وتدور أحداثه في إطار أنه أحيانا يصبح ثقل فقدان الأحبة طاغيًا إلى درجة أن التخلص من هذا الثقل يستلزم ميلادًا جديدًا لا مفر منه.

كما يشارك خلال فعاليات هذه الدورة فيلم "المكان المربح" من بيلاروسا للمخرج أليكس ماكسيموف، وهو إنتاج عام 2025 في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدته 5 دقائق.

وناقش العمل فكرة أن هناك أماكن في العالم أكثر ملاءمة للأعمال التجارية عن غيرها، وبفضل المهارات المناسبة، لا تكتفي بتلبية الطلب فحسب، بل تصنعه بنفسك.

ومن بلجيكا وفرنسا يأتي فيلم "في ألف بتلة"، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنتاج 2025، من إخراج لويز بونجارتز، ومدته 10 دقائق، بينما تدور أحداثه حينما تجمع شابة متزوجة الذكريات الجميلة عن قصة حبها، وعند النظر عن كثب، نجد أنها تترك وراءها أجزاءً من نفسها.

ومن الأفلام المشاركة أيضا فيلم "الساحر"، إنتاج مشترك بين كرواتيا وفرنسا ورومانيا عام 2025، للمخرج بوجدان موريسانو، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدته 24 دقيقة، وتدور أحداثه حول سولينا، عام 1910، وحفل تدشين أول محطة للطاقة الكهربائية في هذه المدينة الساحلية الرومانية، وسط ابتهاج الحشود العصرية والمتنوعة، يحاول "إيلاريون"، وهو ساحر استعراضي (خفة يد) من زمن غابر، أن يلعب ورقته الأخيرة.

إلى جانب فيلم “كان من الممكن أن أكون أنا” إنتاج 2025 بين مصر، وفلسطين، وأمريكا، للمخرجين لينا عبد الكريم ومحمد المشهراوي، في عرض أفريقي أول، ومدته 12 دقيقة، وتدور أحداثه حول ياسمين، وهي فتاة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر 10 سنوات، تلتقي بصمود، وهي لاجئة في سنها من غزة، خلال زيارة للمسجد المحلي.

ومن فرنسا يشارك فيلم "رفيق" للمخرجين: مارثا ريفيير، ولورا داراس، وثيو بيرغونيه، وجاسبارد كيلر دي شلايتهيم، ووهان كوبير، ورومين كاشا، وهو عرض أول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدته 7 دقائق، وتدور الأحداث بعد معركة دامية في الحرب العالمية الأولى، يجوب كلب الصليب الأحمر الألماني الأراضي المدمرة بحثًا عن الناجين.

كما يأتي فيلم "كل هذا الموت"، من لبنان للمخرج فادي سرياني، في عرضه الأول بمصر وشمال أفريقيا، ومدته 17 دقيقة، وتدور الأحداث حول رجل خمسيني من سكان بيروت، يواظب يومياً على تفقد صفحة الوفيات وحضور الجنازات. ومن خلال هذا الروتين الجنائزي، تنكشف رحلته الخاصة في الحداد وتقبل الفقد؛ فقدان شخص عزيز، والبيت، والمدينة.

ومن مصر يأتي فيلم "7 دقائق" للمخرج محمود رأفت إنتاج 2026، وهو عرض عالمي أول، وتدور أحداثه حول أب مكلوم يعيش حالة من الهوس بزيارة ابنته المتوفاة من خلال جهاز تقني يسمح للناس باستعادة ذكرياتهم ورؤية أحبائهم الراحلين، حتى يقتحم منزله لص يحاول سرقة الجهاز، مما يضعه في مواجهة لحماية صلته الوحيدة بطفلته.

بالإضافة إلى مشاركة الفيلم المصري "البرتقالة المُرة"؛ للمخرج ممدوح صلاح، وهو عرض عالمي أول من إنتاج 2026، مدته 8 دقائق، وهو فيلم صامت بالأبيض والأسود يتتبع ذاكرة فلسطين — من طفولة ناجي العلي المشردة، إلى ولادة رمزه حنظلة الذي يخرج من الرسم حاملاً مفتاح العودة، وأخيرًا إلى طفل في غزة يعكس موقفه وسط الحرب، من خلال البرتقال والمفتاح والخبز، وتستمر قصة الصمود والهوية.