برلمانية: دعم الصناعة وتوطين الإنتاج الطريق الأمثل لتعزيز قوة الجنيه واستقرار الاقتصاد

أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن إدارة الدولة لملف سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة عكست قدرًا من الانضباط والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت “عبد الحميد”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التدخل المباشر في سوق الصرف قد يحمل تداعيات سلبية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتعزيز قوة الاقتصاد الحقيقي، وليس الاعتماد على حلول مؤقتة.

وشددت على ضرورة توجه الدولة نحو جذب استثمارات طويلة الأجل تسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية، وتدعم خطط التنمية المستدامة، بدلًا من الاعتماد على تدفقات سريعة لا تحقق الاستقرار المطلوب.

وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على دعم الصناعة الوطنية وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الإنتاج المحلي، فضلًا عن زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق.

وأكدت أهمية تبني سياسات اقتصادية متوازنة تركز على الإنتاج والتصدير، مع توفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وشددت النائبة أن دعم المنتج المحلي وتعميق التصنيع يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان نمو مستدام يخدم مصالح الدولة والمواطنين.