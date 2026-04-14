سيارات كهربائية 2026 عائلية في مصر

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بى واى دى‬ دولفن، وهيونداي ايونك 9، وسمارت 5، واركفوكس كاولا S، وكيا اي في 3 .

كيا اي في 3 موديل 2026

تنتج سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 قوة 201 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها عزم دوران 283 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.5 ثانية، وبها بطارية سعة 81.4 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 800 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا اي في 3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

اركفوكس كاولا S موديل 2026

سرعة سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 القصوي تصل إلي 160 كم/ساعة، وبها قوة 161 حصان، وبها بطارية سعة 59 كيلوات/ساعة، ويمكنها قطع مدي 500 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 124 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اركفوكس كاولا S موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

سمارت 5 موديل 2026

تحصل سيارة سمارت 5 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها عزم دوران 710 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 540 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.8 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة سمارت 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سمارت 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سمارت 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 649 ألف جنيه .

هيونداي ايونك 9 موديل 2026

مدي بطارية سيارة هيونداي ايونك 9 موديل 2026 يصل إلي 600 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 110.3 كيلووات/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.2 ثانية، وبها قوة 422 حصان، وتصل سرعتها القصوي غلي 200 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي ايونك 9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي ايونك 9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي ايونك 9 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 600 ألف جنيه .

بى واى دى‬ دولفن موديل 2026

تتسارع سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 13 ثانية، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، وقوة 74 حصان، وتصل سرعتها القصوي غلي 130 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة بى واى دى‬ دولفن موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 899 ألف جنيه .