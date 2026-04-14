آمال كبيرة معلقة على مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن لبنان يواجه وضعًا غير مسبوق في تاريخ صراعه وعلاقاته مع إسرائيل، يتمثل في الدخول في مفاوضات مباشرة، ولو كانت على مستوى السفراء، كما هو مقرر أن يُعقد في واشنطن خلال الساعات المقبلة.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط اللبنانية، بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون في هذه المفاوضات فرصة للوصول إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، يشمل وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى اللبنانيين، إضافة إلى تثبيت الحدود البرية بين البلدين.

في المقابل، يرفض معارضون إجراء أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، خاصة في ظل التصعيد العسكري الحالي، حيث تتعرض مناطق لبنانية لاعتداءات مكثفة، مشيرا "سنجاب" إلى أن الساعات الأخيرة شهدت تنفيذ غارات عنيفة استهدفت عدة بلدات، إلى جانب استمرار الاشتباكات البرية في مدينة بنت جبيل.

وأكد سنجاب أن الموقف الرسمي اللبناني يميل إلى دعم هذه المفاوضات، لافتًا إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أجرى سلسلة من الاتصالات لدعم هذا المسار، على أمل أن تفضي الجلسة المرتقبة في واشنطن إلى وقف لإطلاق النار، يعقبه استكمال المفاوضات المباشرة وصولًا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وبحث بقية الملفات العالقة.