سيارات جديدة 2026 متوافرة في السعودية

يوجد داخل سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات السعودي، ومن بينها: لينكولن نافيجيتور ، و ديبال G318، و ام جي ZS، و جيلي ستار راي، و هيونداي إكستر .

لينكولن نافيجيتور موديل 2026

تحصل سيارة لينكولن نافيجيتور موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 440 حصان، وقوة 440 حصان، وعزم دوران 691 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لينكولن نافيجيتور موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لينكولن نافيجيتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 421 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لينكولن نافيجيتور موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 500 ألف ريال سعودي .

ديبال G318 موديل 2026

تستمد سيارة ديبال G318 موديل 2026 قوتها من محرك هجين سعة 1500 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 430 حصان، وعزم دوران 575 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ديبال G318 موديل 2026

تباع سيارة ديبال G318 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 148 ألف ريال سعودي .

ام جي ZS موديل 2026

تمتلك سيارة ام جي ZS موديل 2026 محرك هايبرد سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 196 حصان، وعزم دوران 465 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جي ZS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جي ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 61 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ام جي ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 76 ألف ريال سعودي .

جيلي ستار راي موديل 2026

قوة سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تصل إلي 218 حصان، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتخرج عزم دوران 325 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية .

جيلي ستار راي موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 88 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 91 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 101 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي ستار راي موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 113 ألف ريال سعودي .

هيونداي إكستر موديل 2026

عزم دوران سيارة هيونداي إكستر موديل 2026 يصل إلي 114 نيوتن/متر، وبها قوة 82 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي إكستر موديل 2026

الفئة الاولي من سيارة هيونداي إكستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 23 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إكستر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 37 ألف ريال سعودي .