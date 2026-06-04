مصـ..ـاب بكدمة وجـ.ـرح قطعى بالـ ــوجه.. ضبط عامل اعتدى على والده واستولى على ممتلكاته بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن، بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام نجله بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته والإستيلاء على ممتلكاته دون وجه حق بالبحيرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/الجارى تبلغ لمركز شرطة دمنهور بالبحيرة من (مزارع "مصاب بكدمة وجرح قطعى بالوجه" – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من نجله (عامل – مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته وعلل ذلك لخلافات بينهما (رغبة نجله فى الحصول على ممتلكاته "محلات تجارية ، ومنزل" دون إعطاء أشقائه نصيبهم فيها).



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

