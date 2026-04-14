رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة معالجة صرف صحي أم دينار بمنشآة القناطر

تفقد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، محطة معالجة صرف صحي أم دينار بمركز منشأة القناطر، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع رئيس الشركة سير العمل داخل المحطة، وتأكد من انتظام التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يحقق أعلى كفاءة تشغيلية، كما تفقد توسعات المحطة التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 10,000 م³/يوم، على مساحة إجمالية قدرها 25,200 م²، وتخدم مناطق مركز منشأة القناطر وقرى نكلا والأخصاص وكفر حجازي.

وأكد رئيس الشركة أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة التشغيل، لضمان استدامة الخدمة، مشددًا على الجاهزية الدائمة للتعامل مع الطوارئ، واستمرار المتابعة الفنية لكافة مراحل المعالجة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى الخدمة.