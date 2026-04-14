موجز اخبار الوادي الجديد| إقبال على الحدائق احتفالًا بشم النسيم.. ونائب المحافظ يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

إقبال على حدائق الوادي الجديد احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع

فتحت الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة الوادي الجديد أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين، احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي تجمع الأسر والأطفال في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ويحرص الأهالي على قضاء هذا اليوم وسط المساحات الخضراء، مصطحبين الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبة، مثل الفسيخ والرنجة والبصل والجبن القديم، في طقس متوارث يعكس عمق التراث الشعبي المصري، خاصة داخل المجتمع الواحاتي الذي يتمسك بعاداته وتقاليده.

وتتميز الوادي الجديد بتوافر العديد من الحدائق العامة والخاصة بأسعار رمزية، تبدأ من 5 جنيهات فقط، ما يجعلها وجهة مناسبة لجميع الفئات.

ومن أبرز هذه الأماكن: حديقة السلام بمدينة الخارجة، والحديقة العامة بمركز بلاط، وحديقة البدربان بمركز الداخلة، وحديقة الميدان بمركز الفرافرة، إلى جانب العديد من الحدائق المفتوحة مجانًا أمام المواطنين.

ويعود الاحتفال بشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث بدأ منذ عهد القدماء المصريين قبل نحو 2700 عام قبل الميلاد، وارتبط بعيد الربيع الذي يتزامن مع الاعتدال الربيعي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار. واستمر هذا التقليد عبر العصور المختلفة دون انقطاع، ليبقى أحد أبرز مظاهر التراث المصري.

وفي الوادي الجديد، يكتسب شم النسيم طابعًا خاصًا، حيث تتجه الأسر إلى الحقول والمزارع لقضاء يوم كامل وسط الطبيعة، في أجواء يسودها الغناء الشعبي الواحاتي والأنشطة الترفيهية، ما يضفي طابعًا مميزًا على الاحتفال.

وتزخر المحافظة بالعديد من المقاصد السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الأعياد، ففي مدينة الخارجة يمكن زيارة معبد هيبس، ومقابر البجوات، والممشى السياحي، وقصر الناضورة، ومتحف الآثار، إلى جانب عدد من الحدائق العامة.

كما تضم مدينة الداخلة مواقع مميزة مثل قرية القصر الإسلامية، ومنتجع الرملة، ودوار العمدة، وحديقة حيوان البدربان، ومعبد دير الحجر، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة التي تستقبل الزائرين طوال اليوم.

أما واحة الفرافرة فتُعد من أبرز الوجهات الطبيعية، حيث تضم الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، إلى جانب عدد من القرى البيئية والمنتجعات التي تجذب الزوار من داخل وخارج المحافظة.

في جولةٍ مُوسّعة

نائب محافظ الوادي الجديد يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الداخلة

في إطار الجولات الميدانية المستمرة، وتنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بمتابعة انتظام الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية بقطاع المرافق، قام السيد محمد كجك نائب المحافظ، بجولة تفقدية موسعة صباح اليوم بمركز الداخلة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع الوادي الجديد بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة المرور على توسعات مشروع الغابة الشجرية القائمة على محطة معالجة موط الجديدة، وعدد من محطات الرفع والمعالجة بقرى (الراشدة - الموشية) ، إلى جانب متابعة اعمال تطهير غرف الصرف الصحى ببعض القرى وفقا لخطة التطهير لغرف وخطوط الصرف ، فضلا عن تفقد الأعمال الجارية بموقع إنشاء محطة المعالجة الجديدة بقرية القصر؛ وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ، وكفاءة التشغيل، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

وخلال جولته، وجّه كجك بسرعة نهو الأعمال الإنشائية الجارية بمحطة الرفع الجديدة وخط الطرد بمدينة موط، كما شدّد على إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بمحطة الرفع بالراشدة تمهيدًا للتشغيل والافتتاح، واستكمال الملاحظات الفنية بمحطة المعالجة الثلاثية ببدخلو مع تشكيل لجنة من الشركة للاستلام والتشغيل وفق الاشتراطات القياسية؛ فضلًا عن زيادة معدلات التنفيذ بمحطة المعالجة الجديدة بقرية القصر، ووضع حلول نهائية ومستدامة لمشكلة الصرف الصحي بالقرية، مؤكدًا على الالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية، ورفع كفاءة الأداء والصيانة الدورية، وتعظيم الاستفادة من نواتج المعالجة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها.

مصرع شخصين وإصابة 3 إثر تصادم سيارتين غرب الموهوب بالوادي الجديد

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم وقع اليوم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي على طريق غرب الموهوب - الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



تفاصيل حادث غرب الموهوب بالوادي الجديد

ودفعت الجهات المختصة بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث التصادم، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأودعت الجثتين بمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء وليد منصور، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث التصادم على طريق غرب الموهوب - الفرافرة.



وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، بينما استقبل مستشفى الداخلة العام الحالات المصابة، وبدأت الجهات المختصة في فحص ملابسات حادث التصادم وأسبابه.

وتبين من المعاينة الأولية وفاة حسين حامد مسلم، 64 عامًا، وإبراهيم صالح حامد، 30 عامًا، وكلاهما من غرب الموهوب بمركز الداخلة.

كما أصيب عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف، 38 عامًا، سائق التريلا والمقيم بمحافظة المنوفية، إلى جانب صالح حامد مسلم، 61 عامًا، وأيمن رجب السيد، 22 عامًا، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لاستكمال الفحوصات والعلاج.