رفعت سيد أحمد : الإخوان استهدفوا الدولة الوطنية وتورطوا في ارتباطات خارجية

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الباحث والمفكر السياسي، أن التحذير من خطورة جماعة الإخوان على الدولة المصرية لا يُعد مبالغة، بل يستند إلى تجربة تاريخية طويلة تُظهر سعي الجماعة لاختزال الدولة داخل إطارها التنظيمي.

وقال رفعت سيد أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6” عبر فضائية “الحياة”، أوضح أن الجماعة تبنّت فكرة “الوطن داخل الجماعة”، وليس العكس، ما انعكس على نهجها في التعامل مع مؤسسات الدولة خلال فترة ما بعد 2011، والتي وصفها بـ“السنة الكئيبة”، معتبرًا أنها اتسمت بالإقصاء وفشل إدارة الدولة.

وأشار إلى أن أدبيات جماعة الإخوان كانت تنظر إلى مفهوم الدولة والوطن بشكل سلبي، مقابل تقديم الانتماء التنظيمي كبديل، وهو ما اعتبره تناقضًا مع مفهوم الانتماء الوطني والتاريخي.