«النقل» تكشف تفاصيل الخدمات التي تقدمها شركة سوبر جيت للركاب

تقدّم شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى شركات وزارة النقل، خدمات نقل الركاب الداخلية والخارجية إلى مختلف المحافظات، من خلال أسطول من الحافلات المتميزة، كما تمتلك العديد من المحطات الذكية وأنظمة الحجز الإلكتروني.

كما تمتلك الشركة أسطولًا متنوعًا يضم أحدث وأفضل أنواع الحافلات بموديلات مختلفة وأحجام متعددة، تم تصميمها بما يضمن توفير كافة وسائل الراحة وسبل الأمان، وتحقيق مستوى متميز من الرفاهية للعملاء، بما يضمن سلاسة تنقلهم وتيسير رحلاتهم.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن طفرة تطوير الشركة:

يتم نقل الركاب على خطوط محددة عبر شبكة الطرق الرئيسية وفق جداول تشغيل وتقاطر منتظمة.

تم تشغيل عدد من الخطوط الجديدة خلال الفترة الماضية، مثل خطوط (القاهرة / قنا / أرمنت / إسنا)، و(القاهرة / أسوان)، و(المنصورة / الزقازيق / الطور / شرم الشيخ)، و(الإسكندرية / العلمين / مرسى مطروح)، و(القاهرة / العلمين / مرسى مطروح).

تم فتح مكتب للحجز في محطة مصر برمسيس، تسهيلًا على جمهور الركاب، وذلك في إطار التكامل بين وسائل النقل المختلفة (السكة الحديد – المترو – السوبر جيت).

قامت الشركة بالتعاقد مع مجموعة من الفنادق في شرم الشيخ والغردقة، مع إتاحة خدمة توصيل العملاء إلى الفنادق، بالإضافة إلى إمكانية الحجز عبر الفنادق لرحلات العودة.

كما توفر الشركة لعملائها رحلات عمرة إلى الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية (مكة المكرمة – المدينة المنورة)، ويشمل البرنامج:

الطيران: السعودية ومصر للطيران (القاهرة / المدينة – جدة / القاهرة) أو (القاهرة / جدة – المدينة / القاهرة). الانتقالات الداخلية داخل المملكة بأتوبيسات حديثة. زيارة المزارات في المدينة المنورة ومكة المكرمة. رسوم التأشيرة. باركود وزارة السياحة. توفير مشرف مرافق ذو خبرة عالية.

للحجز والاستعلام: 19157