مريم نعوم: مسلسل «ليه لأ» يمكن أن يمتد لمواسم كثيرة

قالت الكاتبة مريم نعوم إن "الرؤية منذ الشروع في كتابة سلسلة «ليه لأ» هي طرح ومناقشة القضايا الاجتماعية التي لا تُناقش بجدية كافية، وتحتاج إلى فتح نقاشات مجتمعية حولها، وتُعد الدراما إحدى الزوايا المهمة لهذه النقاشات".

وأوضحت مريم نعوم أن سلسلة «ليه لأ» يمكن أن تمتد لعدة مواسم؛ لأن طبيعة الفكرة تتحمل طرح الكثير من القضايا والأفكار، وخصوصًا المتعلقة بالمرأة، إذ يقوم المشروع في مواسمه المختلفة على هذه الفكرة التي وُلدت مع صاحبة الفكرة الأولى دينا نجم، وإخراج مريم أبو عوف، فيما يحمل الموسم الثالث عنوان «راجل البيت».

ولفتت نعوم إلى أنه إذا لم يُكتب الاستمرار لهذا المشروع، فمن الأنسب أن تظل التيمة الأساسية مرتبطة بالنساء.

وأثنت نعوم على فكرة تقديم المواسم في 15 حلقة، مؤكدة أن هذا الأمر في صالح الدراما والمشاهد؛ لأن التكثيف الدرامي يجذب فئات متنوعة من المشاهدين، ويسمح لصنّاع العمل بتقديم الأفكار برؤية درامية وإيقاع سريع وجذاب.

مسلسل «ليه لأ 3»

انطلق الموسم الثالث من الدراما الاجتماعية «ليه لأ» مع النجمة نيللي كريم، ومن تأليف ورشة «سرد» بإشراف مريم نعوم، وفكرة سارة الطوبجي، وإخراج نادين خان، ويُعرض بداية من «الليلة» عبر شاشة «MBC مصر» في تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا.

ويستكمل العمل طرح القضايا الاجتماعية الشائكة، خصوصًا تلك المتعلقة بالمرأة، موضحًا أنه في بعض الأحيان، عندما نبالغ في التضحية، نُعلّم المحيطين بنا اللامبالاة والأنانية دون قصد.

وتدور أحداث الموسم الثالث في 15 حلقة، حيث تجسد نيللي كريم شخصية امرأة مطلقة تُدعى «شيري»، ولديها ابن في سن المراهقة يجسد دوره معتز هشام، وابنة شابة تجسد دورها فريدة رجب، فيما يظهر الفنان القدير صلاح عبد الله في دور والدها.

ويرصد العمل الضغوط التي يفرضها الأهل على أبنائهم، والصعوبات التي تواجهها المرأة عندما تتولى تربية الأبناء بمفردها في ظل التحولات الكبيرة في المجتمع، ويطرح تساؤلًا مهمًا: إلى أي مدى يؤثر الأبناء في قراراتنا الشخصية؟