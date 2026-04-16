الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الأسهم الآسيوية تواصل مكاسبها القوية.. ومؤشر نيكي الياباني يسجل مستوى قياسيًا بدعم بورصة وول ستريت

أ ش أ

واصلت الأسهم الآسيوية ارتفاعها الحاد خلال تعاملات اليوم /الخميس/، مع تسجيل مؤشر نيكي الياباني مستوى قياسيًا جديدًا، في ظل اقتفاء المستثمرين أثر الإغلاق القياسي في بورصة وول ستريت، إلى جانب تقييم بيانات النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الصين.

وقفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 59,624 نقطة، فيما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3%.

وقادت أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية موجة الصعود، في ظل استمرار التفاؤل بشأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما عزز معنويات المستثمرين.

كما ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 2%، ليقترب من اختراق مستوياته القياسية المسجلة في وقت سابق من العام الجاري.

وساهمت آمال إحراز تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في استقرار شهية المخاطرة عالميًا خلال الأيام الأخيرة، مما خفف المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة وضغوط التضخم.

وفي المقابل، فرضت واشنطن حصارًا بحريًا واسعًا يستهدف الموانئ الإيرانية، مع قيام القوات الأمريكية بفرض قيود على السفن الداخلة إلى إيران أو الخارجة منها، ونشر أصول بحرية كبيرة بالقرب من مضيق هرمز.

وتراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.2%، بينما استقرت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر نيفتي 50 الهندي دون تغير يُذكر.

وتلقت معنويات المستثمرين في آسيا دعمًا إضافيًا من بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، حيث نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.0% على أساس سنوي خلال الربع الأول، متجاوزًا التوقعات البالغة 4.8%، ومتحسنًا من 4.5% في الربع السابق.

وأظهرت بيانات النشاط الصادرة اليوم الخميس صورة متباينة لكنها تعكس قدرًا من الصمود؛ إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.7% في مارس مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا التوقعات البالغة 5.4%.

وفي المقابل، سجلت مبيعات التجزئة—وهي مقياس رئيسي للاستهلاك—نموًا بنسبة 1.7% فقط، دون التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9%، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي.

وارتفع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة 0.4%، كما صعد مؤشر شنجهاي شينز CSI 300 للأسهم القيادية بنسبة 0.7%، فيما قفز مؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 1%.

وفي أستراليا، أظهرت بيانات سوق العمل استقرار معدل البطالة عند 4.3% في مارس، مع تسجيل زيادة متواضعة في التوظيف واستمرار قوة الوظائف بدوام كامل، ما يشير إلى متانة أساسية رغم تباطؤ وتيرة التوظيف.

ورغم ذلك، تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.2% خلال تعاملات الخميس، مخالفًا الاتجاه الصاعد في بقية الأسواق الإقليمية.

