سويلم يلتقي سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية

مصر واسبانيا يبحثان تبادل الخبرات، لادارة الموارد المائية
حنان توفيق

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سيرجيو كارانزا، سفير مملكة إسبانيا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات.

وخلال اللقاء، رحب الدكتور سويلم بالسفير الإسباني، معربًا عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وإسبانيا، ومؤكدًا حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الإسباني في مجال المياه.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال اللقاء، التحديات المائية التي تواجهها مصر في ظل محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرًا إلى تبني الوزارة لسياسات وإجراءات مبتكرة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال تنفيذ محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي ترتكز على تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ودعم التحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.

وتناول اللقاء استعراض موقف مشروعات التعاون القائمة بين الجانبين، حيث يجري تنفيذ "مشروع تطوير نماذج للإدارة الذكية للري"، والممول بمنحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID) بقيمة ٦٧٠ ألف يورو، حيث أشار الدكتور سويلم إلى ما تحقق من تقدم ملحوظ في أنشطة المشروع، شمل اختيار المحافظات التجريبية، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر المعنية، وإطلاق حملات توعوية ضمن مبادرة "على القد".

كما ناقش الجانبان التعاون في مجال بناء القدرات من خلال مبادرة "مسار الآن" الإقليمية المدعومة من الجانب الإسباني، والتي تركز على تنمية القدرات، خاصة في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية للإنتاج الكثيف للغذاء، مع تأكيد الدكتور سويلم على أهمية زيادة عدد المتدربين المصريين في البرامج التدريبية المستقبلية.

وفيما يتعلق بالتعاون المستقبلي، تم بحث مقترح تشكيل "المجلس الاستشاري المصري الإسباني"، على غرار "المجلس الاستشاري المصري الهولندي"، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. كما تم التباحث حول تعزيز التعاون بين الوزارة والشركات الإسبانية الخاصة العاملة في مجال المياه، خاصة في مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء. كما يجري إعداد مقترح تعاون جديد مع "الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي" يتضمن عددًا من المجالات ذات الأولوية، مثل تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي في إدارة المياه، وتطوير نظم المراقبة، وإدارة الحشائش المائية، وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.

كما تناول اللقاء مناقشة إجراءات التنسيق المشترك بين مصر وإسبانيا في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التنسيق لضمان تحقيق مخرجات متسقة وفعالة، من خلال عقد اجتماعات دورية وتبادل الرؤى بين الجانبين.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للسفير الإسباني للمشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه ٢٠٢٦"، مشيرًا إلى تخصيص يوم كامل ضمن فعاليات الأسبوع لمناقشة الاستعدادات النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه. كما أكد سيادته على أهمية مشاركة الشركات الإسبانية وفريق عمل "مشروع تطوير نماذج للإدارة الذكية للري" في فعاليات الأسبوع، لإثراء النقاشات وتعزيز الوصول إلى حلول بناءة لتحديات المياه.

