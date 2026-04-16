قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة من محاولة انتحا ر في الوادي الجديد
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طريقة عمل كباب الحلة في البيت مثل المطاعم

طريقة عمل كباب حلة
رشا عوني

يعد كباب الحلة من أكثر الوصفات المميزة التي يمكنك تقديم اللحم بها لأطفالك بطريقة مختلفة عن اللحم المسلوق، كما أنه طبق شهي ومميز في أي عزومة وسهل تحضيره، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل كباب حلة مثل المطاعم بمذاق مميز تجعله وصفة مميزة لا اختلاف عليها .

طريقة عمل كباب حلة في البيت

 

مكونات كباب الحلة

500 جرام من اللحم مقطع لمكعبات
2 كوب ماء مغلي
4 حبات بصل مفروم ناعم
2 حبة طماطم مفرومة ناعم
1 فلفل خضراء
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
1 ملعقة صغيرة من ورق الغار المطحون
½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

طريقة عمل كباب الحلة


أحضر قدرًا مناسب وسخّن الزيت فيه على نار متوسطة.


ضع كمية اللحم المقطع لمكعبات في الزيت وقلّبه من كافة الجهات.


استمر في تقليب كمية اللحم حتى تتحمر ويصبح لونها بنيّ.


أضف التوابل إلى اللحم من فلفل أسود وملح وبهارات وورق الغار المطحون.


استمر في تقليب المكونات السابقة معًا لمدة 5 دقائق تقريبًا.


أضف البصل إلى القدر، وغطِه واتركه على نار هادئة حتى يذبل.


أضف كل من الطماطم والفليفلة إلى البصل واللحم.

غطِ القدر واتركه على نار هادئة حتى تذبل الخضار جيدًا.


أضف كوب واحد من الماء المغلي إلى الخضار واللحم، وحرك المكونات معًا.


اترك المكونات تغلي لمدة 5 دقائق، ثم أضف الكوب الثاني من الماء المغلي إلى القدر.


غطِ القدر بعد تحريك المكونات وتقليبها جيدًا، واتركها تغلي لآخر مرة حتى تنضج.


قدّم كباب الحلة في أطباق تقديم مناسبة وبجانبها طبق من الأرز أو الخبز . 

مقادير كباب الحلة

 كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.

- 5 ثمرات بصل مقطع ناعم.

- 2 فص ثوم مهروس.

- ثمرتان من البطاطس، مقطعة مكعبات.

- 2 كوب مرقة لحم.

- ملح وفلفل أسود

- 2 ملعقة كبيرة سمن.

- ملعقة صغيرة سكر بني.

- قطعة فحم شواء.

خطوات تحضير كباب حلة

في البداية يتم وضع ملعقة من السمن في وعاء كبير وتسخن على نار عالية.
إضافة  قطع اللحم البقري وتشوح من الجانبين حتى تحمر
إضافة ملعقة من السمن في طاسة منفصلة وتسخن على نار متوسطة.
إضافة البصل إلى السمن ويحمر حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.

نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من السكر البني إلى منتصف الطاسة وتترك حتى تبدأ في الذوبان.
نقوم بتقليبها مع شرائح البصل.
إضافة الثوم إلى البصل ويقلب ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر.
إضافة مرق اللحم ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم، ثم تضاف البطاطس المحمرة.
نضيف قطعة الفحم  إلى المكونات ويُغطي القدر بشكل محكم لمدة 10 دقائق مع عدم رفع الغطاء قبل المدة المحددة.

