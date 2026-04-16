طريقة عمل كباب الحلة في البيت مثل المطاعم

يعد كباب الحلة من أكثر الوصفات المميزة التي يمكنك تقديم اللحم بها لأطفالك بطريقة مختلفة عن اللحم المسلوق، كما أنه طبق شهي ومميز في أي عزومة وسهل تحضيره، وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل كباب حلة مثل المطاعم بمذاق مميز تجعله وصفة مميزة لا اختلاف عليها .

طريقة عمل كباب حلة في البيت

مكونات كباب الحلة

500 جرام من اللحم مقطع لمكعبات

2 كوب ماء مغلي

4 حبات بصل مفروم ناعم

2 حبة طماطم مفرومة ناعم

1 فلفل خضراء

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من ورق الغار المطحون

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة



طريقة عمل كباب الحلة



أحضر قدرًا مناسب وسخّن الزيت فيه على نار متوسطة.



ضع كمية اللحم المقطع لمكعبات في الزيت وقلّبه من كافة الجهات.



استمر في تقليب كمية اللحم حتى تتحمر ويصبح لونها بنيّ.



أضف التوابل إلى اللحم من فلفل أسود وملح وبهارات وورق الغار المطحون.



استمر في تقليب المكونات السابقة معًا لمدة 5 دقائق تقريبًا.



أضف البصل إلى القدر، وغطِه واتركه على نار هادئة حتى يذبل.



أضف كل من الطماطم والفليفلة إلى البصل واللحم.



غطِ القدر واتركه على نار هادئة حتى تذبل الخضار جيدًا.



أضف كوب واحد من الماء المغلي إلى الخضار واللحم، وحرك المكونات معًا.



اترك المكونات تغلي لمدة 5 دقائق، ثم أضف الكوب الثاني من الماء المغلي إلى القدر.



غطِ القدر بعد تحريك المكونات وتقليبها جيدًا، واتركها تغلي لآخر مرة حتى تنضج.



قدّم كباب الحلة في أطباق تقديم مناسبة وبجانبها طبق من الأرز أو الخبز .

طريقة عمل كباب حلة نادية السيد

طريقة عمل كباب حلة مثل المطاعم

مقادير كباب الحلة

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات.

- 5 ثمرات بصل مقطع ناعم.

- 2 فص ثوم مهروس.

- ثمرتان من البطاطس، مقطعة مكعبات.

- 2 كوب مرقة لحم.

- ملح وفلفل أسود

- 2 ملعقة كبيرة سمن.

- ملعقة صغيرة سكر بني.

- قطعة فحم شواء.

خطوات تحضير كباب حلة

في البداية يتم وضع ملعقة من السمن في وعاء كبير وتسخن على نار عالية.

إضافة قطع اللحم البقري وتشوح من الجانبين حتى تحمر

إضافة ملعقة من السمن في طاسة منفصلة وتسخن على نار متوسطة.

إضافة البصل إلى السمن ويحمر حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.



نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من السكر البني إلى منتصف الطاسة وتترك حتى تبدأ في الذوبان.

نقوم بتقليبها مع شرائح البصل.

إضافة الثوم إلى البصل ويقلب ثم يضاف الخليط إلى قدر اللحم المحمر.

إضافة مرق اللحم ويترك على نار متوسطة حتى يتم طهي اللحم، ثم تضاف البطاطس المحمرة.

نضيف قطعة الفحم إلى المكونات ويُغطي القدر بشكل محكم لمدة 10 دقائق مع عدم رفع الغطاء قبل المدة المحددة.