السيمفونى يصور مشاعر "الأم الثكلى" بالأوبرا

تحت عنوان الأم الثكلى تقيم دار الأوبرا المصرية حفلاً لأوركسترا القاهرة السيمفونى يقوده المايسترو أحمد الصعيدى وتشارك خلاله عازفة الفيولينة جانا سامر، السوبرانو ملك الشافعى، الميتزو سوبرانو جالا الحديدى والباص رضا الوكيل بمصاحبة كورال أكابيلا بقيادة أدهم عزت وذلك فى السادسة والنصف مساء السبت ١٨ أبريل على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الكلاسيكية العالمية منها متتابعة صغيرة لـ فيتولد لوتو سلافسكى، الكونشيرتو الأول للفيولينة والأوركسترا لـ سيرجى بروكفييف، وكورالية الأم الثكلى للسوليست والكورال والأوركسترا لـ كارول شمانفسكى والذى كتب خلال عامى 1925 و1926 ويصور ملامح مرحلته المتأخرة، حيث يمزج بين الروح الدينية والتأثيرات المستمدة من الموسيقى الشعبية البولندية سواء فى الألحان أو الإيقاعات، وقد تأثر بهذا التوجه بعد إقامته في منطقة زاكوبانى بجبال تاترا عام 1922 إذ رأى فى الموسيقى الشعبية تعبيراً حياً عن القرب من الطبيعة وقوة الإحساس وصدق المشاعر .

يذكر أن الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفونى يشهد استضافة العديد من القادة والعازفين العالميين والمصريين بجانب إتاحة الفرصة للمواهب الواعدة فى المجال مع تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية والمصرية فى القالب الكلاسيكى من خلال سلاسل عروض متنوعة .