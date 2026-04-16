دراسة لـ إنشاء مركز لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

التقت الدكتورة ريهام شطوري عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية مع الدكتور. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لبحث إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان تابع لوزارة الصحة.



وخلال اللقاء، أكدت النائبة أن المحافظة تعانى من نقص واضح في خدمات علاج الإدمان والتأهيل النفسي ما يضطر المرضى للجوء إلى مراكز خاصة خارج مظلة وزارة الصحة بتكلفة مرتفعة ودون ضمانات كافية مشددة على ضرورة توفير خدمة علاجية آمنة ومتكاملة داخل الإسماعيلية.



كما طالبت بسرعة اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء المركز و دعمه بالمستلزمات والأجهزة الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبه رحب وزير الصحة بالمقترح مؤكدا دراسة الطلب واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق خطة الوزارة لتطوير القطاع الصحي.



وفي ختام اللقاء، أعربت النائبة عن تطلعها لسرعة تنفيذ المشروع بما يسهم في حماية الشباب وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية.