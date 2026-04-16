قبل 90 دقيقة من الهدنة.. إصابة شخص في شمال إسرائيل بجروح خطيرة إثر هجوم صاروخي من لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس بأن شخص أصيب بجروح خطيرة جراء أحدث هجوم صاروخي شنه حزب الله على شمال دولة الاحتلال، قبل ساعة ونصف من بدء الهدنة بين لبنان وإسرائيل.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أُطلق نحو عشرة صواريخ باتجاه كرميئيل، تم اعتراض ثمانية منها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة. كما أُطلقت خمسة صواريخ أخرى باتجاه نهاريا، تم اعتراض أربعة منها، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعلنت نجمة داود الحمراء أنها تُعالج شابًا يبلغ من العمر 25 عامًا في كرميئيل، يُعتقد أنه أصيب بشظايا بعد اعتراض أحد الصواريخ ووصفت حالته بالخطيرة.

وأكد جيش الاحتلال أنه يستعد لتصعيد محتمل لإطلاق حزب الله صواريخه على شمال إسرائيل قبيل وقف إطلاق النار المرتقب، مضيفا أنه حتى الآن، لم تُجرَ أي تغييرات على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين.