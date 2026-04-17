الفنان مينا أبو الدهب يحتفل بزفافه وسط أجواء عائلية في بنها (صور)

احتفل الفنان مينا ابو الدهب صاحب شخصية عبيد في مسلسل ولاد الشمس بطولة محمود حميدة وأحمد مالك وطه الدسوقي حيث أقيمت مراسم الزفاف في كنيسة بمدينة بنها مسقط رأس الممثل بحضور عائلته وعروسه واصدقائه المقربين فقط.



شهد الحفل اجواء عائلية واسرية في حضور المقربين من عائلتي العروسين وسط فرحة مينا وعروسته وهي من خارج الوسط الفني وأعلن خطبته عليها في يونيو من العام الماضي ولم يتم الكشف عن تفاصيل هويتها الشخصية بشكل مفصل، حيث فضل الفنان الحفاظ على خصوصيتها

احتفل العروسين بالزفاف وإتمام الزواج بالطقوس الدينية الكنسية بحضور كهنة واساقفة كنيسة بنها حيث ظهرت في صور الزفاف خضوع العروسين الطقوس وادائها لاتمام الزواج دون حضور فني او مشاركة من أصدقاء مينا من الممثلين حيثفضل العروسين إتمام الزفاف في أجواء عائلية واسرية في مسقط رأس العريس ببنها.