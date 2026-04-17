إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق تمى الامديد - الربع بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق تمى الامديد - الربع وإصابة ثلاثة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة عثمان سعيد عثمان 21 عامل مقيم تمى الامديد- ما بعد الارتجاج، ومراد عز الرجال فوزى 23 عاما، ما بعد الارتجاج وفهيمة يونس فهيم 20 عاما بكسر بالعمود الفقرى. وجميعهم مقيمون تمى الامديد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الامديد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

