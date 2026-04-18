قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأولمبياد الخاص المصري ينظم قافلتين طبيتين لخدمة لاعبيه بالمحافظات

‎   نظم الأولمبياد الخاص المصري قافلتين طبيتين متخصصتين للكشف الصحي على لاعبيه بمحافظتي الغربية والإسكندرية، وذلك ضمن خطة البرنامج الصحي الهادفة إلى دعم الصحة العامة وتحسين جودة حياة اللاعبين من الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية.

فشهدت محافظة الغربية تنفيذ حملة للكشف الطبي على الأسنان داخل عيادة الدكتور باسم الفحل، حيث تم توقيع الكشف على 20 لاعبًا ولاعبة من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، من خلال خمس عيادات طبية متخصصة تم تجهيزها لإجراء الفحص الشامل وتحديد الاحتياجات العلاجية لكل حالة.

وتضمنت الحملة تقديم التوعية الصحية الخاصة بالعناية بالفم والأسنان، إلى جانب توزيع أدوات العناية الشخصية على اللاعبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطة علاجية تشمل دعم حالات زراعة الأسنان بالتعاون مع الفريق الطبي، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية للاعبين.

وفي محافظة الإسكندرية، استضافت جمعية زهور الحياة ببرج العرب فعاليات الكشف الصحي للعيون على مدار يومين، بمشاركة واسعة من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 97 لاعبًا ولاعبة.

وشملت الفحوصات قياس حدة الإبصار وضغط العين وفحص قاع العين، وأسفرت النتائج عن تحويل 15 لاعبًا لإجراء فحوصات متقدمة بالمستشفيات المتخصصة، إلى جانب تجهيز نظارات طبية لعدد 19 لاعبًا، مع توزيع نظارات شمسية على جميع المشاركين.

من جانبه أكد  الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، ان الرعاية الصحية تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة عمل الأولمبياد الخاص المصري، مشيرا الي  ان الاهتمام ليس فقط بالمشاركة الرياضية، بل العمل علي بناء إنسان قادر صحيًا ونفسيًا على الاندماج الكامل في المجتمع.

وأضاف أن هذه القوافل الطبية تعكس التكامل بين المؤسسات الطبية والمجتمعية لدعم اللاعبين وإيماننا بحق لاعبينا في الحصول على خدمات طبية متكاملة ومستدامة  ،موضحًا أن الأولمبياد الخاص المصري يعمل على التوسع في تنفيذ المبادرات الصحية بالمحافظات المختلفة لضمان وصول الخدمات الطبية المتخصصة إلى جميع اللاعبين.

وتأتي هذه المبادرات ضمن استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري التي تهدف إلى تحقيق الدمج المجتمعي الكامل للاعبين من خلال توفير منظومة متكاملة تجمع بين الرياضة والصحة والدعم المجتمعي في التعليم ، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين اللاعبين من المشاركة الفاعلة في المجتمع.

الاولمبياد الاعبين الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

