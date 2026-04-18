سر ظهور عمر كمال في مران الاهلي أمس |تفاصيل

كشفت بعض المصادر داخل النادي الاهلي عن سر ظهور عمر كمال نجم سيراميكا كليوباترا في مران الأهلي أمس الجمعة.

وأكد المصدر أنها ليست المرة الأولى بل هي المرة الثالثة خلال الفترة الأخيرة خاصة وأن اللاعب مصاب.

وتابع المصدر أن اللاعب حضر للنادي لتلقي حقنة من طبيب الأهلي الدكتور أحمد جاب الله بينما قام في المرة التانية بعمل جلسة علاجية على الإصابة وهو ما كرره أمس.

واختتم أن وجود اللاعب لا علاقة له بعودته مرة اخرى من عدمه.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلى أمام بيراميدز في بطولة الدوري .

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات مرحلة التتويج لبطولة الدوري الممتاز.