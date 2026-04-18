تضرر سفينة حاويات بمقذوف مجهول قرب سواحل سلطنة عمان

أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرا عن تضرر سفينة حاويات بمقذوف مجهول قرب سواحل عمان.

وأشارت إلى أن السلطات تجري تحقيقا في الحادث.

وذكرت الهيئة في بيان: "تلقينا تقريرا عن حادث على بعد 25 ميلا بحريا شمال شرق سواحل سلطنة عمان".

وأضافت: "تلقينا تقريرا عن تضرر سفينة حاويات بمقذوف مجهول أسفر عن أضرار دون وقوع حريق".

وأفادت الهيئة بأنها "تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بعد 3 أميال بحرية شرق سلطنة عمان. حيث أفاد قبطان سفينة سياحية برؤية ارتطام بالماء قرب السفينة".

وفي وقت سابق، أفاد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني اليوم السبت أنه أعاد فرض سيطرة عسكرية مشددة على العبور عبر المضيق، بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة.