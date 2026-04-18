وزير الشباب يطمئن على عامل نظافة بأحد النوادي أصيب أثناء تأديه عمله

حرص جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة علي زيارة صفوت عبد العزيز احد عاملي النظافة بنادي النادي فرع شيراتون والذي يتواجد بأحد المستشفيات ، وذلك للاطمئنان علي حالته الصحية بعد تعرضه لاصابة أثناء تأديه عمله داخل النادي .

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للعامل بفرع شيراتون علي تفانيه في عمله متمنيا له الشفاء العاجل ، مؤكدا له علي الدعم الكامل له ولأسرته .

واختتم وزير الرياضة حديثه للعامل المصاب قائلا: نثمن تعبكم، ونقدر كل خطوة وتضحية تقدموها من اجل رفعه الوطن ، مضيفا ان الوزارة ستقف خلف من يقاتل لصالح بلده ولصالح وزارته وستظل البلد داعمه له ولأسرته وهذا دورنا في الوزارة بدعم كل من يقاتل من اجل رفعه الوطن وان الجميع سواسيه في بلدنا العظيمة مصر وبدعم تام من القيادة السياسية .

كما وجه " جوهر " تقديم كافة الدعم ومتابعة الحالة بشكل دقيق ، حتى يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى في أقرب وقت ممكن موجها الشكر للفريق الطبي وإدارة المستشفي علي ما قدموه وبذلوه من جهود واضحة .

