بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
أحمد شوبير: كامويش من أفضل لاعبي الأهلي في المران مؤخرًا
رئيس الضرائب: مصر انتقلت لنموذج الإدارة الضريبة الشريكة
إصابة 4 معلمين خلال توجههم إلى عملهم بإحدى مدارس الوادي الجديد
ريمون عهدي: رغم العواصف العالمية.. القطاع العقاري المصري يثبت قوته ويعيد ترتيب أولوياته للنمو
جراحة عاجلة.. آخر تطورات إصابة مصطفى فتحي في الترقوة
شوبير: الهجوم على الخطيب غير عادل ويتجاهل البطولات السابقة
60 مليار دولار.. تقرير: مصر ضمن الأفضل إقليميًا في جذب الاستثمار الأجنبي بشهادة دولية
متاح حاليا بـ ATM .. اليوم بدء صرف مرتبات أبريل للعاملين في الدولة
تباين سعر صرف الدولار اليوم.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري
قلقان في الدوري .. 4 تحذيرات من مدرب الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خالد عكاشة : ضغوط أمريكية أوقفت تصعيدًا واسعًا في لبنان .. وتحذيرات من تكرار سيناريو غزة

لبنان

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد الإقليمي لا يزال مفتوحًا على مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات وتزايد المخاطر الأمنية، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية.

قواعد القانون الدولي

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن التطورات الجارية في لبنان تمثل، وفقًا لقواعد القانون الدولي، انتهاكات واضحة، لافتًا إلى أن التحركات الإسرائيلية تعكس محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

تهجير عشرات القرى اللبنانية

وأشار عكاشة إلى أن إسرائيل تسعى لتكرار نموذج العمليات التي نفذتها في قطاع غزة داخل الأراضي اللبنانية، رغم اختلاف السياق، موضحًا أن ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» يتضمن مخططات لتهجير عشرات القرى اللبنانية في إطار فرض السيطرة.

 مسار القضية الفلسطينية

وأضاف أن إسرائيل تمكنت من فرض سيطرة واسعة داخل قطاع غزة، وهو ما تحاول إعادة تطبيقه في لبنان، محذرًا من تداعيات هذا النهج على استقرار المنطقة، خاصة في ظل غياب أي تقدم حقيقي في مسار القضية الفلسطينية.

وكشف عكاشة أن الولايات المتحدة لعبت دورًا في كبح جماح التصعيد، حيث مارست ضغوطًا أدت إلى تراجع إسرائيل عن تنفيذ عملية عسكرية مفتوحة في لبنان، إلا أنه حذر من استمرار محاولات فرض واقع مشابه لما حدث في غزة، بما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

ترفيه

منصات الترفيه الرقمي في المنطقة تسجل 1.256 مليار درهم إيرادات خلال 2025

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

تفاقم أزمات اللجوء يتصدر لقاء أبو الغيط وبرهم صالح

تفاقم أزمات اللجوء والنزوح في السودان يتصدر لقاء أبو الغيط وبرهم صالح

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد