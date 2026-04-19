خالد عكاشة : ضغوط أمريكية أوقفت تصعيدًا واسعًا في لبنان .. وتحذيرات من تكرار سيناريو غزة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المشهد الإقليمي لا يزال مفتوحًا على مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات وتزايد المخاطر الأمنية، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية.

قواعد القانون الدولي

وأوضح، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن التطورات الجارية في لبنان تمثل، وفقًا لقواعد القانون الدولي، انتهاكات واضحة، لافتًا إلى أن التحركات الإسرائيلية تعكس محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.

تهجير عشرات القرى اللبنانية

وأشار عكاشة إلى أن إسرائيل تسعى لتكرار نموذج العمليات التي نفذتها في قطاع غزة داخل الأراضي اللبنانية، رغم اختلاف السياق، موضحًا أن ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» يتضمن مخططات لتهجير عشرات القرى اللبنانية في إطار فرض السيطرة.

مسار القضية الفلسطينية

وأضاف أن إسرائيل تمكنت من فرض سيطرة واسعة داخل قطاع غزة، وهو ما تحاول إعادة تطبيقه في لبنان، محذرًا من تداعيات هذا النهج على استقرار المنطقة، خاصة في ظل غياب أي تقدم حقيقي في مسار القضية الفلسطينية.

وكشف عكاشة أن الولايات المتحدة لعبت دورًا في كبح جماح التصعيد، حيث مارست ضغوطًا أدت إلى تراجع إسرائيل عن تنفيذ عملية عسكرية مفتوحة في لبنان، إلا أنه حذر من استمرار محاولات فرض واقع مشابه لما حدث في غزة، بما قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد خلال الفترة المقبلة.