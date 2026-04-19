قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

المتحدث باسم رئيس الوفد: علاقتنا مع حزب العدل تقوم على الاحترام المتبادل

الدكتور عماد ذكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد
الدكتور عماد ذكي، المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

أكد الدكتور عماد ذكي، المتحدث الرسمي باسم  رئيس حزب الوفد، أن العلاقات مع حزب العدل تقوم على أساس من الاحترام والتقدير المتبادل وأن ما أُثير مؤخرًا لا يعكس طبيعة هذه العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم  تواصل  مباشر مع رئيس الوفد  أوضح فيه  النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل موقف الحزب مما نشر، وأكد أن  الحديث بين"  البدوي"  و"إمام "جاء في إطار الحرص المشترك على توضيح الصورة على عدم وجود أي خلاف بين الحزبين وهو ما يعكس روح المسئولية السياسية التي تجمع بينهما.

وأشار المتحدث الرسمي باسم  رئيس الوفد إلى أن التواصل السياسي مع حزب العدل ليس وليد اللحظة، بل يمتد منذ تأسيسه عام ٢٠١١، حيث شهدت العلاقات بين الحزبين على مدار السنوات الماضية تواصلًا فعّالًا، وتبادلًا للزيارات، ومشاركة في العديد من الفعاليات المشتركة بين قيادات الحزبين، بما يعكس قدرًا كبيرًا من التفاهم والتوافق في الرؤى حول عدد من القضايا الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئيس الوفد أن الحزب  يُقدّر تجربة حزب العدل بوصفها تجربة سياسية لها حضور وتأثير في الحياة العامة، مؤكدًا أن اختلاف التقديرات أو التصريحات العابرة لا يجب أن يُفسد علاقات ممتدة، راجيًا من الأطراف المختلفة عدم محاولة إفساد هذا الوئام.

وفيما يتعلق بملف الأحوال الشخصية، شدد على أن هذا الملف يمثل قضية مجتمعية بالغة الأهمية، ومن ثم فإن التعاطي معه يجب أن ينطلق من اعتبارات المصلحة العامة، وبما يفتح المجال أمام كافة الجهود الجادة دون انشغال بنسبة الفضل أو أسبقية الطرح.

وأكد المتحدث باسم رئيس الوفد أن الساحة السياسية المصرية تزخر بكوادر وخبرات متنوعة داخل مختلف الأحزاب، قادرة على الإسهام في صياغة قانون متوازن وعادل، وأن التكامل بين هذه الجهود هو السبيل المُثلى لتحقيق نتائج حقيقية تخدم المجتمع.

وأكد أن رئيس الوفد حريص على أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقًا وتعاونًا بين الحزبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حزب العدل رئيس حزب الوفد النائب عبد المنعم إمام القضايا الوطنية الأحوال الشخصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

