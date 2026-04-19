الاستثمار: تدريب وتأهيل المزارعين لتمكينهم من الالتزام بمعايير الأسواق الدولية

ناقش الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ألفارو لاريو، الأمين العام للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، خلال اجتماع في واشنطن، سبل تعزيز التعاون ومتابعة المشروعات الجارية، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، وإزالة معوقات التصدير عبر مشروعات تضمن مطابقة المحاصيل بنسبة 100%.

وأكد الوزير أهمية تطوير القطاع الزراعي كأحد ركائز الاقتصاد، مع التركيز على تأهيل صغار المزارعين وتدريبهم وفق أحدث الممارسات الإنتاجية والتعبئة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يضمن النفاذ للأسواق العالمية، وتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع تصديري قادر على المنافسة عالميًا وجذب استثمارات في سلاسل القيمة.

تطورات مشروع "CROWN"

استعرض الجانبان تطورات مشروع "CROWN" مع التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات اعتماده لضمان استمرارية تنفيذه، بجانب تناول فرص تطوير سلاسل القيمة وتقليل الواردات.

من جانبه، أشاد ألفارو لاريو بالشراكة مع مصر، مؤكدًا التزام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدعم أولويات مصر وإعادة توجيه الموارد، وتحديدًا الإصلاحات الزراعية وتعزيز دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة.