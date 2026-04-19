جولة تفقدية لمجلس الأمناء للاطمئنان على سير العمل بالجزيرة 2

قام مجلس الأمناء لمركز التنمية الشبابية والرياضة بأكتوبر " الجزيرة "٢" ، بعمل جولة تفقدية ،للاطمئنان على سير العمل في مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة ، بالعمل الدائم والمستمر علي تطوير ومتابعة المنشأة الرياضية والبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء وأسرهم ، بالإضافة الي تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة .

وشملت الزيارة متابعة الأنشطة الرياضية، حمام السباحة، تبعها المرور على كافة مرافق المركز، للتأكد من تقديم أفضل مستوى من الخدمات للأعضاء.

كما عقد مجلس الأمناء لقاءً مع العاملين بالمركز، في إطار دعمهم وتقدير جهودهم.

وجاءت الجولة بحضور ومرافقة الإدارة التنفيذية، في إطار الحرص على المتابعة المستمرة وتطوير الأداء داخل المركز.