هشام طلعت مصطفى: “The Spine” يضم 165 برجًا أيقونيًا ويعكس شراكة قوية بين الدولة والقطاع الخاص



أكد هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة أحد الشركات الإستثمارية، أنه لديه تقدير لجهود الحكومة، مشيرًا إلى أن السوق المصري شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح أكثر جذبًا للاستثمار، في ظل وجود شراكة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص، وسرعة في اتخاذ القرارات.

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مشروع “The Spine” يُعد من أبرز المشروعات العمرانية المرتقبة، حيث يتضمن إنشاء نحو 165 برجًا أيقونيًا بتصميمات معمارية فريدة تهدف إلى إعادة رسم خريطة العمران.

وأضاف أن المشروع سيشهد الاستعانة بكبرى الأسماء العالمية في مختلف المجالات، إلى جانب إنشاء فنادق عالمية، بما يعزز من مكانته كوجهة استثمارية وسياحية متكاملة.