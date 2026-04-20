زعلان منه.. وليد عبد اللطيف يهاجم ناصر منسي

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن وصول الفريق إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية يُعد إنجازًا كبيرًا، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة “CBC”: “بطولة الكونفدرالية قوية وتضم فرقًا مميزة، وتأهل الزمالك للنهائي في ظل هذه الظروف يُحسب للفريق، خاصة أنه يخوض المباريات بقائمة محدودة تصل إلى 14 لاعبًا فقط”.

وأضاف: “معتمد جمال اتخذ قرارات جريئة، أبرزها رفض رحيل ناصر منسي، لكنني حزين من اللاعب، لأنه أصبح يسعى لإثبات نفسه بشكل فردي، ويحاول التسجيل من أي فرصة دون النظر لزملائه، بينما كرة القدم لعبة جماعية”.

وتابع: “ليس من الضروري أن يسجل اللاعب بنفسه في كل مرة، الأهم هو مصلحة الفريق وصناعة الفرص لزملائه”.

وأبدى عبداللطيف تعجبه من قرار تخفيف عقوبة محمد الشناوي، قائلاً:“لا أفهم كيف تم تخفيض العقوبة، وهذه ليست المرة الأولى، فقد سبق تخفيف عقوبة له من قبل، ولا أرى مبررًا واضحًا لذلك في اللوائح والقوانين”.