الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير التعليم يشيد بمشروعات الطلاب المشاركين في معرض EDU TECH EGYPT

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مشروعات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية في “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، وذلك برفقة نائبيه الدكتور أيمن البصال والدكتور أحمد ضاهر وعدد من قيادات الوزارة

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بمستوى مشاريع الطلاب المشاركين في “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، خاصة أن المشاريع مرتبطة بالتكنولوجيا والبيئة ومياه النيل، ووعد الوزير بعض الطلاب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والمرتبطة بالمشاريع لتقديم الدعم لهم.

وتنطلق اليوم فعاليات افتتاح “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، تحت رعاية وبحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتستمر على مدار يومي 20 – 21 أبريل 2026 ، وذلك تحت شعار “اصنع مستقبلك”

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في مساراته الحديثة، بما يعزز جاهزية الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، ويدعم الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم محركات التنمية.


وينطلق “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026  اليوم ، بجلسة حوارية برئاسة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور لفيف من ممثلي الهيئات الدولية، ورجال الصناعة والأعمال لاستعراض رؤى التطوير وتوجهات الدولة في التعليم الفني.

ومن جانبه ، قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026  ، يعقد بالشراكة مع عدد من كبرى المؤسسات الدولية والوطنية، من بينها مفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومصحلة الكفاية الانتاجية بوزارة الصناعة، والجامعات التكنولوجية الجديدة، ، وبمشاركة مراكز التميز كنموذج متقدم للتعليم التكنولوجي متخصص في قطاع اقتصادي محدد بتمويل مشترك من حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني من خلال بنك التعمير الألماني إلى جانب شركاء من القطاع الخاص، بما يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل النماذج العالمية في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وأضاف أن “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026  ، يشهد تنظيم معرض مصاحب يضم الجامعات التكنولوجية المصرية، منها القاهرة الجديدة، حلوان، أكتوبر، بني سويف، الدلتا، برج العرب، أسيوط، الفيوم الدولية، طيبة، وسمنود، أسيوط الدولية إلى جانب مشاركة جامعات دولية من الصين والمجر، فضلًا عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومراكز التميز، والمراكز التدريبية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الحلول التعليمية والتكنولوجية.

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني EDU TECH

