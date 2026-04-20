2000 فرصة عمل في ملتقى توظيفي بنادي منتخب السويس الثلاثاء

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح بنادي منتخب السويس، يوفر 2000 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات والقطاعات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لخفض معدلات البطالة ودمج الكوادر الشابة في سوق العمل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وصرحت الوزارة أن الملتقى يستهدف مئات الباحثين عن عمل من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والفنيين، حيث تشمل الفرص المتاحة مجموعة واسعة من التخصصات الهندسية، والفنية، والإدارية، والخدمية.

وتتنوع قائمة الوظائف المتاحة لتغطي احتياجات قطاعات اقتصادية واسعة؛ حيث يشمل القطاع الهندسي والتقني طلبًا على مهندسي الكهرباء والإنتاج والشبكات والجودة، إلى جانب فنيي الصيانة والكهرباء. كما يفتح الملتقى أبوابه للكوادر المالية والإدارية عبر فرص للمحاسبين وموظفي الكاشير ومشغلي أنظمة المراقبة والميزان.

وفي قطاع الخدمات واللوجستيات، تتوفر فرص لعمال الإنتاج، ومشرفي الخطوط، وأفراد الأمن، وميكانيكيي المعدات الثقيلة، بالتوازي مع احتياجات قطاع الضيافة التي تشمل طهاة ومساعدي شيف، ومقدمي مشروبات ويتر وباريستا، بالإضافة إلى عمال الكي، بما يضمن استيعاب مختلف المؤهلات والخبرات المهنية.

ودعت وزارة العمل الشباب الراغبين في شغل هذه الوظائف إلى الحضور لمقر نادي منتخب السويس يوم الثلاثاء 21 أبريل، مع ضرورة إحضار المستندات الأساسية (صورة بطاقة الرقم القومي، السيرة الذاتية إن وجدت، والموقف من التجنيد) لبدء المقابلات الشخصية المباشرة مع ممثلي الشركات المشاركة.

وأكدت الوزارة أن هذه الملتقيات تهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، مع التأكيد على مراقبة جودة الوظائف المقدمة وضمان حقوق العمال طبقاً لقانون العمل المصري، مشيرة إلى أن التقديم متاح لكافة الفئات لضمان الشمولية في توفير سبل كسب الرزق.