حفيظ دراجي يحتفي بتأهل اتحاد العاصمة لنهائي الكونفدرالية

أعرب المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي عن سعادته بتأهل فريق اتحاد العاصمة إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تعادله مع أولمبيك آسفي المغربي.

وكتب دراجي عبر حسابه على منصة «إكس» تهنئة للفريق الجزائري، مؤكدًا تأهله للمرة الثانية في تاريخه إلى النهائي، مشيرًا إلى أنه حقق ذلك بعد العودة بتعادل مهم من ملعب الفريق المغربي.

وأضاف أن النهائي سيجمع اتحاد العاصمة مع نادي الزمالك، الذي تأهل بدوره على حساب شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي، معتبرًا أن المواجهة ستكون نهائيًا عربيًا واعدًا بين فريقين عريقين.

ويلتقي اتحاد العاصمة مع الزمالك في نهائي البطولة، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو المقبل، على أن يُلعب لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته، في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل النسخة الحالية.

تعادل أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة، وسجل فريق اتحاد العاصمة هدفه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها اللاعب أحمد خالدي، قبل أن يتمكن أولمبيك آسفي من تعديل النتيجة في الدقيقة 75 عبر رأسية من لاعبه موسى كونيه.