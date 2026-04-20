محمد العدل ينتقد غياب العدالة الإعلامية في تغطية بطولات ألعاب الصالات

انتقد المنتج محمد العدل ما وصفه بغياب العدالة الإعلامية في التعامل مع إنجازات أندية ألعاب الصالات، مؤكدًا أن هناك تفاوتًا واضحًا في التغطية والاحتفاء بالبطولات.

وأشار العدل عبر حسابه علي فيسبوك" إلى أن ناديًا يحقق بطولة واحدة يحظى باهتمام واسع من القنوات الرياضية، مع استضافة لاعبيه في البرامج التلفزيونية، بينما نادٍ آخر حقق 17 بطولة في ألعاب الصالات لا يجد نفس القدر من الإشادة أو التغطية، باستثناء قناته الخاصة.

وأضاف أن هذا التفاوت يطرح تساؤلات حول معايير الاهتمام الإعلامي، مطالبًا بضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة والإنصاف في تغطية إنجازات الأندية المختلفة.