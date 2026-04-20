عاهل الأردن يؤكد لرئيس المجلس الأوروبي ضرورة إنهاء الحروب وتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشدد الملك عبدالله على أهمية أن يقود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء الحرب، وأن يفضي وقف إطلاق النار في لبنان لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وتمكين لبنان من الحفاظ على أمنه وسيادته.

وتناول الاتصال أهمية الدعم الإغاثي الذي يقدمه الأردن إلى لبنان، ودوره في التنسيق مع الدول الأوروبية لتسهيل دخول مساعداتها إلى لبنان، كما تم بحث سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات.

في السياق، أشار عاهل الأردن إلى أهمية منع أية محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة، لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وغزة.