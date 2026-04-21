عيب خطير في نظام جنرال موتورز "سوبر كروز" يعرض السائق للخطر

كشفت شركة جنرال موتورز عن تعليق عمليات الإصلاح الخاصة بخلل فني في نظام القيادة نصف الذاتية “سوبر كروز” لعدد من طرازاتها لعام 2026، وهو الخلل الذي يؤدي إلى تفعيل مفاجئ وغير مبرر للمكابح.

ورغم أن الشركة كانت قد بدأت في معالجة هذه المشكلة عبر تحديثات برمجية، إلا أنها قررت إيقاف الإصلاحات مؤقتًا لبعض الموديلات الحديثة، بينما تواصل تقديم الحلول للموديلات الأقدم المتضررة من نفس المشكلة.

حساسية مفرطة في نظام مساعدة الكبح المدمج

تعود جذور الأزمة إلى خلل برمجى يجعل نظام مساعدة الكبح المدمج (Integrated Brake Assist) يعمل بحساسية مفرطة تجاه عوائق قد تكون غير موجودة أو لا تستدعي التوقف التام.

وكانت جنرال موتورز قد أصدرت نشرة خدمة فنية في نوفمبر 2025 تحذر من "تفعيل غير مرغوب فيه للمكابح"، حيث يتسبب هذا السلوك في توقف السيارة بشكل مفاجئ أثناء سيرها على الطرقات، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حوادث الاصطدام الخلفي.

مخاطر الحوادث وانتظار الحل البرمجي

تؤكد التقارير الفنية أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في إعادة برمجة وحدة التحكم في المكابح، وهو الإجراء الذي أثبت فاعليته في الموديلات السابقة.

ومع ذلك، فإن قرار تعليق الإصلاح لموديلات 2026 يضع الملاك في حالة من الترقب، حيث تنصح الشركة السائقين بضرورة الانتباه الكامل أثناء تفعيل نظام "سوبر كروز" حتى يتم استئناف عمليات التحديث البرمجي وضمان عمل الأنظمة بأمان تام دون تدخلات مفاجئة من المكابح الآلية.