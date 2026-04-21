رئيس الوزراء: توقعات بارتفاع سعر برميل النفط إلى 150 دولارًا
محمد بن راشد: تسريع العمل في خطة تطوير شواطئ دبي بقيمة 3 مليارات درهم
مدبولي أمام البرلمان: أزمات عالمية عصفت بالسلم الإقليمي وفرضت إجراءات عاجلة
الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة مودرن إم تي أي بسبب شكوى الأهلي
سعد الدين الهلالي: الخلع ليس طلاقاً ويمكن تكراره بلا عدد لإنقاذ الأسر من المحاكم
هجوم إسباني بلجيكي على الاحتلال.. ولبنان يشهد غزوا إسرائيليًا
مدبولي أمام البرلمان: أمن أشقائنا في الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
أخبار العالم

تعليق تخصيب اليورانيوم 10 سنوات.. إيران تطرح مقترحًا جديدًا في المفاوضات

القسم الخارجي

تتزايد المؤشرات على تحركات دبلوماسية غير تقليدية في الملف النووي الإيراني، إذ أفادت تقارير إعلامية أن طهران طرحت مقترحًا جديدًا خلال نقاشات غير معلنة يتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقابل الحصول على ضمانات اقتصادية وسياسية وتخفيف تدريجي للعقوبات الدولية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، فإن هذا المقترح لا يُعد اتفاقًا نهائيًا، بل إطارًا أوليًا يُطرح في سياق محاولات إعادة إحياء المسار التفاوضي المتعثر بين إيران والغرب، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح، في حال تأكيده رسميًا، يمثل تحولًا مهمًا في موقف إيران التفاوضي، إذ إن تعليق التخصيب لفترة طويلة يعد من أكثر النقاط حساسية في الملف النووي، الذي ظل لسنوات محور خلاف رئيسي بين طهران والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

في المقابل، لم تصدر تأكيدات رسمية نهائية من الجانب الإيراني بشأن تفاصيل المقترح، بينما تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشدد في موقفها تجاه البرنامج النووي الإيراني، وسط انقسام داخل دوائر القرار الأمريكية حول مدى جدوى تقديم تنازلات أو الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى.

