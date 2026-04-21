تعليق تخصيب اليورانيوم 10 سنوات.. إيران تطرح مقترحًا جديدًا في المفاوضات

تتزايد المؤشرات على تحركات دبلوماسية غير تقليدية في الملف النووي الإيراني، إذ أفادت تقارير إعلامية أن طهران طرحت مقترحًا جديدًا خلال نقاشات غير معلنة يتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقابل الحصول على ضمانات اقتصادية وسياسية وتخفيف تدريجي للعقوبات الدولية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية، فإن هذا المقترح لا يُعد اتفاقًا نهائيًا، بل إطارًا أوليًا يُطرح في سياق محاولات إعادة إحياء المسار التفاوضي المتعثر بين إيران والغرب، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والضغوط الأمريكية المتزايدة على طهران.

ويرى مراقبون أن هذا الطرح، في حال تأكيده رسميًا، يمثل تحولًا مهمًا في موقف إيران التفاوضي، إذ إن تعليق التخصيب لفترة طويلة يعد من أكثر النقاط حساسية في الملف النووي، الذي ظل لسنوات محور خلاف رئيسي بين طهران والولايات المتحدة والدول الأوروبية.

في المقابل، لم تصدر تأكيدات رسمية نهائية من الجانب الإيراني بشأن تفاصيل المقترح، بينما تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشدد في موقفها تجاه البرنامج النووي الإيراني، وسط انقسام داخل دوائر القرار الأمريكية حول مدى جدوى تقديم تنازلات أو الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى.