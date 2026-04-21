اقتصاد

«رجال الأعمال» تبحث مع وفد صيني تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المشتركة

ولاء عبد الكريم

استقبلت جمعية رجال الأعمال وفدًا صينيًا رفيع المستوى من مقاطعة شاندونج، برئاسة وانغ داوتشن، أمين لجنة العمل الحزبي لمنطقة بيهاي للتنمية الاقتصادية بمدينة بينتشو، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين في عدد من القطاعات الحيوية.

شارك في اللقاء أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين، والدكتور مصطفى إبراهيم نائب رئيس اللجنة، والدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية.

وقد ناقشت المباحثات فرص التعاون في الصناعات الكيماوية والمنتجات المائية، واستعرض الوفد الصيني أنشطته في إنتاج الملح والصناعات الكيماوية البحرية والآلات والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية والموانئ والسياحة والتعليم والتكنولوجيا الحيوية.

وأكد أحمد عز الدين أن لجنة الصين تمثل منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل المعرفي بين البلدين، مشيرًا إلى تطور العلاقات المصرية الصينية خلال السنوات الأخيرة، ووجود نحو 3100 شركة صينية تعمل في مصر حتى فبراير 2026، مستفيدة من التسهيلات الحكومية وعلى رأسها “الرخصة الذهبية”.

وأوضح أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 12 مليار دولار بنهاية 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الجاري، في حين يقترب حجم التبادل التجاري بين البلدين من 19 مليار دولار، مؤكدًا أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر.

وأشار إلى أن الشراكة بين البلدين في إطار “البريكس” ومبادرة “الحزام والطريق” تفتح آفاقًا واسعة لمشروعات مشتركة في البنية التحتية والاقتصاد المعرفي، خاصة في ظل رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الجمعية التي تضم نحو 1500 مؤسسة كبرى تستهدف توسيع التعاون مع السوق الصينية، مع التنسيق الجاري لتنظيم “مؤتمر الاستثمار المصري–الصيني الثاني” في سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى إبراهيم أن التعاون مع الصين يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل كونها موردًا ومستثمرًا ومقاولًا، مشيرًا إلى تطور هذا التعاون خلال الفترة الأخيرة، وتوقعات بمزيد من التوسع.

في السياق ذاته، شددت الدكتورة نيفين عبد الخالق على أهمية التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن تنمية الكوادر البشرية تمثل أساسًا لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.

كما أعرب وانغ داوتشن عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مؤكدًا أهمية التواصل بين جمعيات رجال الأعمال في البلدين، ومشيدًا بنجاح التجربة الصينية في مصر ووجود أكثر من 3000 شركة صينية بالسوق المصري.

واستعرض الوفد الصيني إمكانيات منطقة بيهاي الاقتصادية التي تضم صناعات متعددة مثل الكيماويات والطاقة الجديدة والألومنيوم وتصنيع المعدات والمنتجات البحرية، بإيرادات سنوية تبلغ نحو 80 مليار يوان.

وفي ختام اللقاء، تم توجيه الدعوة لجمعية رجال الأعمال لزيارة الصين، مع التأكيد على استمرار التنسيق وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.

