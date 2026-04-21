الجيش الصومالي ينفذ حملة أمنية لتعزيز الأمن العام ومكافحة حركة الشباب

نفذت قوات الكوماندوز الخاصة "غور غور" التابعة للجيش الصومالى، حملة أمنية مخططة في مدينة جوهر حاضرة بمحافظة شبيلى الوسطى؛ لتعزيز الأمن العام ومكافحة الأعمال التي ترتكبها ميليشيات حركة الشباب الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.

وقامت الحملة الأمنية التي يقودها قائد الكتيبة الـ18 العقيد آدم محمد فارح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية صونا اليوم الثلاثاء، بعملية تفتيش واسعة في أحياء المدينة ومداخل ومخارج الطرقات التي تؤدي إلى مدينة جوهر.

وحث العقيد المواطنين على التعاون والعمل مع الجهات الأمنية من أجل العمل على تعزيز الأمن والاستقرار.

وتشن القوات الأمنية الصومالية عملياتها الواسعة للقضاء على فلول "حركة الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتهدف هذه التحركات العسكرية المكثفة إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية تشمل:تطهير المعاقل الاستراتيجية، تقويض القدرات القتالية، قطع طرق الإمداد والابتزاز، تحييد القيادات.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الحكومة الصومالية الشاملة لفرض الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، مع الالتزام بسياسات وطنية جديدة تهدف إلى حماية السكان المدنيين أثناء تنفيذ هذه المهام العسكرية.