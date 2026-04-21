الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

احتفالية عيد تأسيس عروس البحر المتوسط تحت شعار "الإسكندرية: مولد مدينة عالمية"

الإسكندرية
الإسكندرية
محمد بدران

تنطلق احتفالية عيد تأسيس مدينة الإسكندرية تحت شعار "الإسكندرية: مولد مدينة عالمية"، يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026، وذلك تحت رعاية محافظة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية والسفارة اليونانية بالقاهرة، احتفاءً بالمدينة كرمز للتعايش بين الثقافات وتجسيدًا لروحها التاريخية.

يتضمن البرنامج موكبًا احتفاليًا يشارك فيه أطفال وشباب مصريون ويونانيون يرتدون الأزياء التقليدية ويحملون علم الإسكندرية، في تعبير رمزي عن طبيعة سكانها الأوائل وكيف جمعتهم في تناغم رغم اختلاف الثقافات. يبدأ الموكب من أمام المتحف اليوناني الروماني بشارع فؤاد، مرورًا بتمثال الإسكندر الأكبر بميدان ساعة الزهور، وصولًا إلى مكتبة الإسكندرية، حيث تُقام عروض فولكلورية مصرية ويونانية بساحة الحضارات.

تُعقد الجلسة الافتتاحية بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بـمكتبة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وتتضمن كلمات رسمية وثقافية حول أهمية المدينة ودورها التاريخي، إلى جانب محاضرة عن الإسكندر والإسكندرية، وعرض الفيلم الوثائقي "الإسكندرية: إمبراطورية الأفكار".

كما تشمل الفعاليات توزيع جوائز مسابقة الأعمال الفنية المستوحاة من تاريخ الإسكندرية، ومعرضًا للمقتنيات الأثرية من المركز الهلّيني لبحوث حضارة الإسكندرية، يستعرض نتائج حفريات حدائق الشلالات خلال العشرين عامًا الماضية.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن هذه الفعالية الكبرى تأتي للاحتفاء بتأسيس مدينة الإسكندرية، لتسليط الضوء على تاريخها الحافل وإرثها الثقافي والعلمي والفني الغني. وشدد على اعتزاز المكتبة بالتعاون مع شركائها في تنظيم هذه الاحتفالية، انطلاقًا من الالتزام المشترك بإحياء التراث الإنساني وتعزيز قيم الحوار والتسامح التي تأسست عليها مدينة الإسكندرية ومكتبتها العالمية.

من جانبه، قال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن الاحتفال بعيد تأسيس مدينة الإسكندرية يجسد المكانة التاريخية الفريدة التي تتمتع بها المدينة عبر العصور، ويعكس دورها المستمر كجسر للتواصل بين الحضارات والثقافات المختلفة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفعاليات التي تُبرز الهوية الحضارية للإسكندرية وتعزز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ينظم الاحتفالية كل من محافظة الإسكندرية، ومكتبة الإسكندرية، والسفارة اليونانية، وجمعية الآثار بالإسكندرية، والقنصلية العامة لليونان بالإسكندرية، والمركز الهلّيني لأبحاث الحضارة السكندرية، والجمعية اليونانية.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب
الذباب
الذباب

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

