تعليم دمياط يبحث سبل دعم المنظومة المدرسية

​ استقبل ياسر عماره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بمكتبه اليوم، حسام بكري، مدير إدارة كفر البطيخ التعليمية، يرافقه شكري شطا، رئيس مجلس أمناء الإدارة، في إطار السعي المستمر لدعم المنظومة التربوية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الميدان التعليمي.

شهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت مجموعة من الملفات الحيوية والموضوعات المتعلقة بشؤون المدارس التابعة للإدارة، وسبل تعزيز الكفاءة الإدارية والتعليمية بها بما يخدم مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.

​وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أن تكاتف الجهود بين القيادات التعليمية ومجالس الأمناء يعد الركيزة الأساسية للنجاح، مؤكداً أن الجميع يعمل كفريق واحد يضع نصب عينيه هدفاً أسمى لا حياد عنه وهو مصلحة أبنائنا الطلاب، باعتبارهم المحور الأساسي والمبتغى الأول لرسالة مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وأشار إلى ضرورة استثمار كافة الموارد المتاحة لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على الإبداع والتفوق.

​وفي سياق متصل، أوضح ياسر عمارة أن إدارة كفر البطيخ التعليمية تستعد خلال الفترة المقبلة لسلسلة من الإجراءات التطويرية والزيارات الميدانية المكثفة، تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية المنشآت التعليمية، مع التركيز على تفعيل الأنشطة التربوية التي تساهم في بناء شخصية الطالب.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد دعما ملموسا في مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأهالي كفر البطيخ، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتطوير التعليم وتحقيق جودة التعليم الشاملة.